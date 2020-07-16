شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تأجيل أولمبياد الشباب بالسنغال إلي عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، عن تأجيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية للشباب، لمدة 4 أعوام، لتقام في عام 2026، بدلًا من عام 2022 في العاصمة السنغالية داكار، حيث كانت دورة الألعاب الأولمبية للشباب قد أسندت السنغال لتصبح أول دولة أفريقية تستضيف دورة للألعاب الأولمبية على مر التاريخ.

ويأتي هذا القرار لتخفيف الضغط على اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية في أعقاب تأجيل أولمبياد طوكيو التي ستقام في صيف العام المقبل بدلا من العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال باخ للصحفيين في مؤتمر بالفيديو كونفرانس إن القرار اتخذ بشكل مشترك بعد محادثة هاتفية مع الرئيس السنغالي ماكي سال أول أمس الإثنين، بتأجيل أولمبياد الشباب لمدة 4 أعوام بدلًا من إقامتها عام 2022، لإتاحة فرصة أكبر للاستعداد والتخطيط لدورة الألعاب الأولمبية للكبار بمدينة طوكيو اليابانية.

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وأقيمت دورة الألعاب الأولمبية للشباب في نسختها الماضية بمدينة بيونس آيرس الأرجنتينية، وحصدت مصر 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين، و7 ميداليات برونزية، لتحتل المركز الثالث والعشرين في جدول ترتيب الدول.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو والتي كان مقررًا لها أن تقام هذا العام، لتقام العام القادم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .