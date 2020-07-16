شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة ينتظر وصول بيكلي من بلاده للخضوع لمسحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو نادي مصر المقاصة وصول الاثيوبي شيميلس بيكلي لاعب وسط الفريق من بلاده عقب السفر الي اثيوبيا إثر توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، ومن المنتظر ان يخضع بيكلي لمسحة كورونا عقب وصوله من بلاده قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

وتعرض فريق مصر المقاصة لخسارة اليوم امام فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري هذا الموسم ، وأحرز هدفي الطلائع احمد سامي في الدقيقة 8 وعمار حمدي في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وهي المباراة الودية الاولي التي تقام في مصر عقب عودة النشاط الكروى مرة أخرى بعد توقف بسبب فيروس كورونا.

بدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:"محمد بسام وأحمد سامى ومحمود عاطف ومحمد ناصف ومحمد أبو المجد ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن ومحمد شحاته وكريم طارق وأبو بكر ديارا وحسام باولو".

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فيما بدأ إيهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة تشكيل الفريق الفيومى للقاء الودى والذى ضم كل من :"محمود حمدي - احمد مودي - محمد دبش - مصطفي شبيطة - خالد اوتشو - عصام حسن - محمد مسعد - صلاح ريكو - محمد رمضان - صلاح امين- محمد الدسوقى".

وتعد هذه الودية هى الاولى التى تلعب فى مصر منذ تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا وتنقلها قناة أون تايم سبورت 2 على الهواء مباشرة ، وحرص العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش ويسرى عرفان المدير الإدارى للنادى ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة قبل بدء أول مباراة ودية فى الكرة المصرية بزمن الكورونا.