أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 15 / 7 / 2020

شريف إكرامي يتألق في تدريبات حراسة المرمي على ملعب التتش بالجزيرة.. فيديو

ظهر النجم شريف إكرامي، حارس مرمي النادي الأهلي، في كامل لياقته البدنية في آخر تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

سيزا : الأهلي جاهز للدوري وإفريقيا.. وسعداء بقرار التجديد

أعرب ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز للأهلي، عن سعادته بالعودة من جديد لقيادة تدريبات الفريق على ملعب التتش بالجزيرة بعد تعليق النشاط الرياضي فترة طويلة؛ بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم، وقال سيزا في تصريحات صحفية : «كنا نتابع الأمور بشكل مستمر مع اللاعبين خلال فترة التوقف للحفاظ على لياقتهم البدنية، وكانوا جميعا عند حسن الظن بهم، وهو ما انعكس إيجابيا على مستواهم بعد العودة للتدريبات، وأكد أن الجهاز الفني سعيد للغاية بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون فى بداية مرحلة الإعداد، رغم الابتعاد عن التدريبات الجماعية طوال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن برامج التدريب المنزلية التي التزموا بها، كان لها أثر رائع بعد العودة للمران في التتش.