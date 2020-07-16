أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 15 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الاربعاء 15 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الأهلى يبحث عن ودية ثانية فى التتش بعد إلغاء معسكر برج العرب
الأهلى يبحث عن ودية ثانية فى التتش بعد إلغاء معسكر برج العرب
يُفاوض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى خلال الأيام الحالية عدة أندية من أجل خوض مباراة ودية ثانية بالتتش بعد المباراة الودية التى سيلعبها الأحمر أمام سموحة يوم 23 يوليو الجارى بالتتش استعداداً لعودة الدورى الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، ويواصل الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر رحلة البحث عن مباراة ودية جديدة لتجهيز الفريق لعودة النشاط الرياضي واستكمال منافسات الدوري وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.
بيراميدز يعرض على الأهلي شراء أو استعارة أحمد الشيخ
تلقت إدارة النادي الأهلي عرضاً من نظيرتها في بيراميدز عن طريق أحد وكلاء اللاعبين لطلب الحصول على خدمات أحمد الشيخ نجم الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، وأكد مسئولو بيراميدز أنهم مستعدين لاستعارة اللاعب لمدة موسم أوشرائه بشكل نهائي حال موافقة إدارة الكرة الحمراء، وينتظر أحمد الشيخ موقف الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر سواء بالتمسك باستمراره أو الموافقة على رحيله خاصة بعد تلقيه عرضاً مغرياً من بيراميدز، في الوقت الذي دخلت أندية أخرى في مفاوضات لاستعارة الشيخ منها ناديه السابق مصر المقاصة.
شريف إكرامي يتألق في تدريبات حراسة المرمي على ملعب التتش بالجزيرة.. فيديو
ظهر النجم شريف إكرامي، حارس مرمي النادي الأهلي، في كامل لياقته البدنية في آخر تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
سيزا : الأهلي جاهز للدوري وإفريقيا.. وسعداء بقرار التجديد
أعرب ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز للأهلي، عن سعادته بالعودة من جديد لقيادة تدريبات الفريق على ملعب التتش بالجزيرة بعد تعليق النشاط الرياضي فترة طويلة؛ بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم، وقال سيزا في تصريحات صحفية : «كنا نتابع الأمور بشكل مستمر مع اللاعبين خلال فترة التوقف للحفاظ على لياقتهم البدنية، وكانوا جميعا عند حسن الظن بهم، وهو ما انعكس إيجابيا على مستواهم بعد العودة للتدريبات، وأكد أن الجهاز الفني سعيد للغاية بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون فى بداية مرحلة الإعداد، رغم الابتعاد عن التدريبات الجماعية طوال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن برامج التدريب المنزلية التي التزموا بها، كان لها أثر رائع بعد العودة للمران في التتش.
فايلر يمنح صالح جمعة فرصة الـ60 يوماً قبل تحديد مصيره فى الأهلى
قرر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى منح صالح جمعة لعب الفريق فرصة لمدة شهرين سيُحدد بعدها مصير اللاعب سواء بالاستمرار مع الفريق والمشاركة فى التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية، وحال عدم التزام اللاعب سيكون الرحيل الفورى هو القرار النهائى والحاسم من قبل المدير الفنى، ورغم أن علاقة فايلر بصالح جمعة توترت خلال الفترة الماضية على خلفية قرار المدير الفنى باستبعاد اللاعب وعرضه للبيع ثم خروج اللاعب بتصريحات قوية ضد المدير الفنى، إلا أن العلاقة تحسنّت إلى حد كبير الفترة الماضية وبات واضحاً أن صالح جمعة قد يحصل على فرصة تانية مع المارد الأحمر.
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