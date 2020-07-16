شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من كارتيرون للاعبي الزمالك في معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عدة جلسات مع لاعبيه اثناء المعسكر المقام حاليا في برج العرب، وذلك لمنحهم تعليمات خاصة لتفادي الأخطاء التي تظهر في التدريبات، حيث يحرص كارتيرون علي استغلال تواجد أي من اللاعبين في المعسكر بعيدا عن التدريبات ويجلس معهم من أجل الحديث حول أدائهم والمطلوب من اللاعبين للوصول إلي أعلي مستوي فني وبدني في أسرع وقت.

من ناحية أخري، يخوض محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية يومية في الجيم بفندق إقامة الفريق في المعسكر المقام حاليا في برج العرب استعدادا لاستئناف الدوري ومباراة الرجاء في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل، حيث يحرص أبو جبل علي خوض مرانا بدنيا تحت اشراف الجهاز المعاون للفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بغرض الحفاظ علي مستواه الفني والبدني الذي كان عليه قبل فترة التوقف الحالية، بعدما نجح في قيادة الزمالك للتتويج ببطولتي السوبر الافريقي والسوبر المحلي.

فيما كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك عن وصول التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي إلي القاهرة عصر الأربعاء لإنهاء إجراءات انضمامه للزمالك بداية من الموسم المقبل، عقب انتهاء تعاقده مع فريقه، علي ان يخضع اللاعب للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، وسيغادر بعدها المثلوثي القاهة متجها الي بلاده لانهاء متعلقاته علي ان يعود للانتظام في تدريبات الزمالك في اقرب وقت.