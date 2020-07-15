شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد استئناف نشاط قطاعات الناشئين في كل الألعاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف النادى الأهلى نشاط قطاعات الناشئين في الالعاب المختلفة السبت القادم في إطار خطة الدولة لاستئناف النشاط الرياضى والتعايش مع جائحة كورونا ومع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.
ووفقا للبروتوكول الذي وضعته وزارة الشباب والرياضة من أجل العودة تدريجيا حسب درجة التلامس الموجودة في كل لعبة على حدا وكذلك المراحل السنية المختلفة.
وعلى صعيد آخر، أعلنت الاتحادات الرياضية المختلفة عن جداول مباريات قطاع الناشئين مثل اتحاد السباحة واتحاد السلة واتحاد الكرة الطائرة واتحاد اليد والتى ستبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك الموافق للأسبوع الثانى من أغسطس القادم.
جدير بالذكر أن فرق الدرجة الأولى بالنادى الأهلى عادت للمران في أول يوليو الماضى استعدادا لاستكمال بطولة الدورى الممتاز لألعاب اليد والطائرة والسلة وكرة الماء.
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