شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يُحول لاعبه للتحقيق بسبب تصريحاته عن مفاوضات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الترسانة، برئاسة طارق سعيد، إيقاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وليد فوزي، وتحويله للتحقيق، عقب افصاحه خلال حديث تليفزيوني عن وجود مفاوضات مع الأهلي لضمه.

وأصدر نادي الترسانة بياناً رسمياً قال فيه:«»نؤكد عدم صحة التصريحات التي ترددت بشأن انتقال لاعب الفريق الأول وليد فوزي إلى نادي الأهلي أو الزمالك، وفي حال رغبة النادي في إتمام أي صفقات، سنتبع الخطوات الاحترافية المعمول بها عبر القنوات الرسمية ،وسيعلن عنها إقرارا بمبدأ الشفافية التي عهد النادي على اتباعها في مثل هذه الحالات احتراما وتقديرا للعلاقات بين الأندية«.

وأضاف حسانين عبر بيان ناديه: «تم إيقاف اللاعب وليد فوزي وإحالته للتحقيق بداعي الظهور في إحدى وسائل الإعلام دون إذن من المدير الفني للفريق أو مدير الكرة بالنادي أو المشرف العام على كرة القدم بالإضافة إلى تطبيق غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه طبقا للائحة اللاعبين».

الجدير بالذكر فوزي قد أكد خلال تصريح نليفزيوني على انتمائه للأهلي ورغبته في الانضمام للقلعة الحمراء، مشيراً إلى أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد دخل في مفاوضات معه للحصول على توقيعه.