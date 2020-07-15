شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: طاهر محمد طاهر صفقة مميزة للأهلي.. وهذه نصيحتي للاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى وليد صلاح الدين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على صفقة انتقال طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب لصفوف النادي الأحمر.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «طاهر صفقة مميزة وموفقة للأهلي.. يمتلك مهارة كبيرة كما يتميز بصغر سنه، وقدرته على العطاء لسنوات عديدة قادمة».

وواصل نجم الأهلي السابق: «طاهر لاعب منتخبات، حيث سبق له اللعب مع المنتخب الوطني في شتى مراحله السنية، وهو ما أعطاه الثقة».

وعن المركز الأفضل لطاهر مع الأهلي قال: «هذا أمر مُحير، فإن ذهب للجبهة اليسرى هناك رمضان وأجايي وكهربا، وفي اليمنى يتنافس كل من الشحات وسليمان، كذلك في العمق من خلال وجود صالح جمعة وأفشة».

وقدم وليد صلاح الدين نصيحة لطاهر في نهاية تصريحاته، مطالبا إياه بضرورة استغلال الفرصة بقميص الأهلي عند الدفع به، وتوظيف نفسه بشكل جيد في المركز الذي سيُكلف بشغله من قبل الجهاز الفني.

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