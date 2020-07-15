شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الأخطاء الدفاعية تُكلف ليفربول هدفين بعدما كان متقدمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين فريقي أرسنال وليفربول بتقدم المدفعجية بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم فريق ليفربول في بداية الأمر، إلى ان عاد الآرسنال وعدل الأمور وتقدم في المباراة لينهي الشوط الأول لصالحه.

وأحرز الهدف الأول للريدز السنغالي ساديو ماني، وتعادل للارسنال مهاجم الفريق لاكازيت من خطأ للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، وبعدها تقدم الآرسنال بهدف نيسلون من خطأ في التمرير من حارس ليفربول أليسون.

وقام فريق أرسنال بعمل مرر شرفي لفريق ليفربول بعد حصوله على لقب «بريميرليج» رسميًا.

يذكر أن ليفربول يدخل هذا اللقاء محتلاً صدارة الترتيب برصيد ٩٣ نقطة متوجاً رسميا بلقب الدوري الإنجليزي، قبل انتهائه، فيما يدخل الآرسنال هذا اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد ٥٠ نقطة، ساعياً لمحاولة الفوز في المباريات المتبقية من أجل الحصول على مقعد أوروبي في الموسم المقبل.