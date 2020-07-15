شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: لماذا لا يظهر نجوم فريق الزمالك على القناة الرسمية للنادي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق والاعلامي الحالي بقناة النادي الرسمية، اندهاشه من عدم ظهور نجوم فريق الكرة بالنادي الأبيض على القناة الرسمية للزمالك، مع حلولهم ضيوفاً على بعض القنوات التليفزيونية الأخرى.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "لاعبو الزمالك بتروح قنوات اخرى ويتم الموافقة عليها وتخرج من المعسكر وهي لسه لم تظهر في قناة النادي".

وأضاف نجم الزمالك السابق :"علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي"

وكان الزمالك قد أعلن انطلاق قناه الرسمية في مطلع العام الجاري 2020.