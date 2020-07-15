شكرا لقرائتكم خبر عن وديتا سموحة تجهزان الأهلي لاستئناف بطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي استعداده لاستئناف منافسات بطولة الدوري الممتاز، وكذلك بطولة دوري أفريقيا، من خلال التجهيز للفترة المقبلة عبر خوض وديتين أمام نظيره سموحة في 23 و30 يوليو الجاري، من أجل الوقوف على مدى الاستعداد الفني والبدني للفريق، بعد مرور 3 أسابيع من العودة للتدريبات.

ويعمل رينيه فايلر هذه الفترة على رفع أحمال الللاعبين، قبل خوض وديتي سموحة، فيما لم يستقر الجهاز الفني حتى الآن على الدخول في معسكر مغلق قبل استئناف بطولة الدوري، حيث كان من المفترض مؤخرًا دخول الفريق معسكر ببرج العرب، ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن.

وقرر الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر أن يكون مران الفريق، الخميس، عبارة عن «تراى ماتش»، بتقسيم الفريق لفريقين، بمشاركة اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم مؤخرًا للفريق الأول.