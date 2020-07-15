شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي: أحترم تعاقدي مع الإسماعيلي.. وأرحل عن الدراويش للاحتراف الخارجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى باهر المحمدي، مدافع الإسماعيلي، رحيله عن قلعة الدراويش والتوقيع على عقود الانضمام لأحد أندية الدوري الممتاز.

وقال «المحمدي»، في تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلي: «الإسماعيلي هو بيتي، ولاأنوي الرحيل عنه إلا من خلال الاحتراف الخارجي، وبشكل يرضي جميع الأطراف».

وأضاف: «المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي، صرح بأنه لن يترك أي لاعب للاحتراف، شريطة حصد لقب للنادي، ولذلك سأعمل بكل قوة من أجل هذا الحلم».

وتابع: «كل ما أثير حولي مؤخرًا في وسائل الأعلام المختلفة حول القيام بالتوقيع لأحد الأندية في مصر، ورغبتي في الرحيل، هو غير صحيح بالمرة، تلك الأنباء تستهدف إثارة البلبلة والجماهير ضدي، والتي أعلم مدى وعيها بحبي وعشقى للنادي الإسماعيلي».

وأوضح: «أي لاعب يُقدم أداءً جيدًا مع ناديه من الطبيعي أن يتلقى عروضًا، وقد حدث هذا معي أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، لكني مُرتبط بعقد مع الإسماعيلي، وأحترم هذا العقد وأُقدره تمامًا، وعندما رفض النادي رحيلي أكثر من مرة احترمت هذا القرار، ووافقت على البقاء».

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