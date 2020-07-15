شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة أرسنال في الكأس.. السيتي يفوز على بورنموث بهدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على فريق بورنموث بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة ٣٦ من عُمر الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

وكان قد انتهى الشوط الأول بتقدم السيتي بهدفين مقابل لاشئ، إلا أن استطاع فريق بورنموث في الشوط الثاني أن يقلص الفارق ويحرز هدفه الوحيد في اللقاء عن طريق اللاعب ديفيد بروكس.

فيما أحرز أهداف السيتي ديفيد سيلفا الذي أحرز الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة أحرزها ببراعة متقنة، بينما أحرز الهدف الثاني المهاجم جابريال جيسوس.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد السيتي في المركز الثاني إلى ٧٥ نقطة، وعينه على مواجهة أرسنال يوم السبت المقبل في نصف نهائي الكأس، حيث أراح جوارديولا عدد من اللاعبين تجهيزاً لهذه المواجهة.

فيما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 31 في المركز الثامن عشر ومهدد بالهبوط مع أستون فيلا صاحب المركز التاسع عشر بـ 30 نقطة.

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