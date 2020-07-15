شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يفوز وولفرهامبتون يتعادل في صراع مراكز «يوروبا ليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق توتنهام على فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن مباريات الجولة ٣٦ من “البريميرليج”.

وأحرز أهداف السبيرز سون يونج مين في الدقيقة ٢٧ من الشوط الأول، وهاري كين هدفين في الدقيقة ٦٠ والدقيقة ٩٠ ليرتفع رصيد أهداف هاري كين إلى ٢٠١ هدف في مسيرته كلاعب كرة قدم، فيما أحرز هدف فريق نيوكاسل مات ريتشي في الدقيقة ٥٦.

وبهذا الفوز يحتل فريق توتنهام المركز السابع برصيد ٥٥ نقطة، بينما يتواجد فريق نيوكاسل في المركز الـ ١٣ برصيد ٤٣ نقطة.

من جهة أخرى، تعادل فريق بيرنلي مع فريق ولفرهامبتون بهدف لكل فريق حيث أحرز هدف الولفز نهاج الفريق خيمينيز بينما تعادل لبيرنلي كريس وود من ضربة جزاء لتنتهي المباراة بالتعادل.

وبهذا يحتل فريق ولفرهامبتون المركز السادس برصيد ٥٦ نقطة ليشتد الصراع بينه وبين توتنهام في على مقعد الـ«يوروبا ليج».

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