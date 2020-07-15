شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يوافق على مشاركة منتخب النسائية في تصفيات إفريقيا 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرحت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي كرة الصالات أن اتحاد الكرة وافق على مشاركة منتخب مصر الأوليمبي لكرة الصالات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد السنغال 2022.

وقالت سحر عبد الحق، إنه تم وضع خطة شاملة لبناء قاعدة على مستوى المراحل السنية في كرة الصالات

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يذكر أن المنتخب الأول لكرة الصالات يبدا الإستعداد لكأس العالم لكرة الصالات ليتوانيا 2021 في السادس من أغسطس القادم

كما وافق الاتحاد على مشاركة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا باوغندا.