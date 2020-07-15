شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: وافقنا رسميا على استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه تم منح الضوء الاخضر للاتحاد المصري لكرة القدم للموافقة على استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية خلال الفترة المقبلة.

وتابع وزير الرياضة، أنه تم أرسال طلب رسمي الى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف "، وتم استشارة مسئولي إستاد القاهرة الذي أكدوا جاهزية أرض الملعب بخوض اللقاءات.

وأوضح أشرف صبحي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أنه تم تحويل طلب الأهلي برفع لافتات نادى القرن من نادى الزمالك الى بعض اللجان المختصة والقانونية لأخذ بعض الاجراءات ومنح لكل شخص حقة.

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وفي وقت سابق، كشف وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية قدمت تسهيلات الموافقة على استضافة نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وقال صبحي: "أهلا وسهلا بالمنافسات الأفريقية على الأراضي المصرية، تواصلت مع المهندس هاني أبو ريدة وعمرو الجناينى وقدمت لهم تسهيلات الموافقة على استقبال نهائي دوري الأبطال الأفريقي بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية للدولة المصرية ضمن خطة مواجهة كورونا".