شكرا لقرائتكم الرجاء المغربي: لن نفعل بند شراء حميد أحداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعيد وهبي المتحدث الرسمي للرجاء المغربي، أن ادارة ناديه تترقب قرار الكاف بشأن الدولة المستضيفة لباقي مباريات دوري أبطال أفريقيا قائلا: "سنرد على الاتحاد الإفريقي إذا أصدر قرارا بشأن إقامة المباريات المتبقية بدوري ابطال افريقيا في بلد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص".

وعن قصة اعارة المغربي أحداد من صفوف الزمالك كشف المتحدث الرسمي للرجاء المغربي، في تصريحات تليفزيونية؟، لبرنامج جمهور التالتة مع إبراهيم فايق:" قمنا باستعارة حميد احداد من الزمالك حتي نهاية شهر يوينو مقابل 150 الف دولار"

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وتابع المتحدث الرسمي للرجاء المغربي: "حميد أحداد مستمر مع الرجاء المغربي في كل البطولات حتى 13 سبتمبر المقبل، لأن قوة القانون نافذة وهذه هي تعليمات الفيفا"

وختم المتحدث الرسمي للرجاء المغربي: "لن نفعل بند شراء حميد أحداد من الزمالك، لأن جميع الأندية تمر بضائقة مالية كبيرة جراء فيروس كورونا المستجد".