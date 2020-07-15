شكرا لقرائتكم حكم المقاصة والطلائع: تطبيق الاجراءات جعلتني أشعر أن المباراة رسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود عاشور حكم مباراة المقاصة وطلائع الجيش الودية التي أقيمت اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الاحترازية التي طبقت اليوم جعلته يشعر بأن المباراة رسمية.

وأدار عاشور أول مباراة تقام وتذاع على الهواء منذ انتشار فيروس كورونا وتجميد النشاط الرياضي في مارس الماضي.

وتابع عاشور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن الحكام خاضوا فترة تأهيل تتناسب مع الجهد المبذول منهم في المباريات موضحا أن الحكم يقطع ما لا يقل عن 12 كم في اللقاء الواحد.

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وعن مسحات الحكام، قال عاشور أنه أجرى المسحات قبل 72 ساعة، وتم ابلاغه بالنتيجة ظهر اليوم.

وعن حالة اللاعبين، قال الحكم الدولي أن اللاعبين ظهروا بمستوى جيد قياسا على الفترة الكبيرة التي غابوا فيها عن المباريات بسبب كورونا.