شكرا لقرائتكم 3 خطوات تفصل حمزة المثلوثي عن إتمام صفقة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات الدولى التونسي حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسى، على بعد 3 خطوات فقط من إتمام تعاقده والإعلان رسميا عن انضمامه إلى نادى الزمالك"، خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب وصول اللاعب اليوم الأربعاء إلى القاهرة ، من أجل إتمام تعاقده مع نادى الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد إنتهاء عقده مع نادى الصفاقسي.

ولم يتبقي أمام حمزة المثلوثى لاتمام تعاقده مع الزمالك سوي 3 خطوات فقط يأتي أولها في اجراء الكشف الطبي والفحوصات الطبية اللازمة التي تجري لجميع اللاعبين حال انتقالهم من أنديتهم إلى فرق أخري.

وتأتى الخطوة الثانية في عقد جلسة مع مسئولي الزمالك لانهاء الاتفاق الرسمي على ل شيء في النواحى المادية والقانونية وتفاصيل العقد من ناحية مدته وطرق استلام راتبه.

والخطوة الثالثة والأخيرة تكمن في استلام مقدم التعاقد وتوقيع العقود الرسمية ثم الإعلان رسميا من خلال مؤتمر صحفي.

واقترب التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، من الانضمام إلى نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، بمثابة اللاعب التونسى الثانى فى صفوف الأبيض فى الموسم المقبل، بجوار التونسى فرجانى ساسى.

كما سيحمل المثلوثي اللاعب رقم7 الذى ينتقل من صفوف الصفاقسى التونسى للعب فى الدورى المصرى، بعد أنيس بوجلبان ووسام العابدى وكمال زعيم وديدييه كوريه وعلى معلول وجونيور أجاى.

Advertisements

وربما تظهر هناك مشكلات أخري رغم حسم الزمالك صفقة التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الصفاقسي التونسي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه بنهاية يونيو الماضي، ومع اقتراب ضم رجب بكار الظهير الأيمن في بيراميدز سيكون هناك أزمة في تجديد عقد حازم إمام الظهير الأمن وأحد كباتن الفريق الأبيض، في ظل الحاجة لجهوده.

وقد يتسبب انضمام المثلوثي للزمالك فى تأجيل تجديد عقد حازم إمام باعتبار أن اللاعبان يشغلان مركز الظهير الأيمن ، لسد العجز في هذا المركز، وقبل التعاقد مع لاعب جديد، غير أنه حال التعاقد مع رجب بكار قد تكون هناك أزمة في وجود الثلاثة معا.

وتواجد التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي، في القاهرة خلال الوقت الحالي، من أجل إنهاء إجراءات تعاقده مع الزمالك"، وبحسب موقع "فوت 24" التونسى، فإن حمزة المثلوثى الظهير الأيمن لنادى الصفاقسى سيصل مصر اليوم الأربعاء، تمهيدا للتعاقد مع نادى الزمالك، وأكد الموقع أن اللاعب سينضم فى صفقة انتقال حر، خاصة أن عقده مع ناديه انتهى في 30 يونيو الماضي وسيوقع بالمجان لنادي الزمالك.

وسيتقاضى حمزة راتبا كبيرا مقارنة بما كان يحصل عليه مع الصفاقسى نظير الانتقال المجانى إلى الزمالك بحسب التقرير التونسي لعدم تكليف خزينة النادى أى مقابل لشرائه من الصفاقسى، وأوضح التقرير: "سيتقاضى المدافع التونسى المثلوثى 3 أضعاف راتبه فى الصفاقسى".

وأوضح أن اللاعب كان من المقرر أن يصل القاهرة الأحد الماضي لكن الرحلة تأجلت.

وأصبح التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، الذى سينضم إلى نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات المقبلة، بمثابة اللاعب التونسى الثانى فى صفوف الأبيض فى الموسم المقبل، بجوار التونسى فرجانى ساسى، وسيكون اللاعب السابع الذى ينتقل من صفوف الصفاقسى التونسى للعب فى الدورى المصرى، بعد أنيس بوجلبان ووسام العابدى وكمال زعيم وديدييه كوريه وعلى معلول وجونيور أجاى.