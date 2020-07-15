شكرا لقرائتكم زياش: اللعب في الدوري الإنجليزي حلم تحول إلى حقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد النجم المغربي حكيم زياش أن انتقاله لفريق تشيلسي كان بمثابة الحلم الذي تحول إلى حقيقة، مشيرا إلى أنه كان دائما لديه الطموح للعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدأ زياش التدريب مع فريقه الجديد يوم السبت الماضي لأول مرة منذ إعلان انتقاله من أياكس أمستردام الهولندي لصفوف تشيلسي مقابل 3ر33 مليون جنيه إسترليني في فبراير الماضي.

وتابع زياش مباراة تشيلسي وضيفه نورويتش سيتي يوم الثلاثاء ببطولة الدوري الإنجليزي، التي انتهت بفوز الفريق اللندني 1 - صفر، مشددا على أنه كان يرغب دائما في اللعب لناد كبير بإنجلترا.

وأوضح زياش "27 عاما" في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لتشيلسي أنه يتطلع دائما إلى لاعبي تشيلسي السابقين جون تيري وديدييه دروغبا ومدربه فرانك لامبارد كمثل يحتذى بها.

وقال اللاعب المغربي: عندما تكون شابا فأنت تريد دائما اللعب لناد كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز بالطبع.

وأضاف: عندما كنت صغيرا، كنت أتابع اللاعبين الذين لعبوا هنا، كان تشيلسي دائما ناديا كبيرا، لذا أنا سعيد جدا، عندما كنت ألعب في فريق الشباب بنادي هيرينفين الهولندي، واجهت كلا من دروجبا ولامبارد وتيري. كل تلك الأسماء الكبيرة، وإذا نظرت الآن، فإن اللعب هنا في تشيلسي يعني الكثير بالنسبة لي.

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ولعب زياش أمام تشيلسي مرتين خلال النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا مع أياكس، حيث فاز الفريق الإنجليزي 1 - صفر في اللقاء الأول الذي جرى بالعاصمة الهولندية أمستردام، قبل أن يتعادلا 4 - 4 في مواجهة مثيرة بينهما بملعب (ستامفورد بريدج) في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

وأشار زيياش إلى أن طريقة اللعب الهجومية التي يعتمد عليها لامبارد كانت سببا لاختياره الانضمام لصفوف تشيلسي.

كشف زياش: كان ذلك مهما بالنسبة لقراري. أحب أسلوب اللعب الذي يعتمد عليه الآن. كان الأداء الهجومي بالنسبة لي قرارا كبيرا بالمجيء إلى تشيلسي.

وتحدث زياش عن لقاء تشيلسي وأياكس في إنجلترا حيث قال: لقد كانت مواجهة مجنونة. إذا كنت محايدا فقد كانت مباراة رائعة بالنسبة لك. لكن بالنسبة لنا كانت غير ذلك لأننا كنا نتقدم 4 - 1، لكنها كانت مباراة مجنونة. أعتقد أن المشجعين المحايدين يحبون كرة القدم لهذا السبب، بسبب لحظات ولقاءات مثل هذه.

ورغم توقيع زياش لتشيلسي، لكنه غير قادر على اللعب للنادي حتى موسم 2020 - 2021.

وبدأ زياش التدريب بشكل فعال قبل نهاية الموسم الحالي مع عودته في آخر مباراة تنافسية له في مارس الماضي عقب إنهاء الموسم في هولندا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.