شكرا لقرائتكم المجلس الدولي يمدد التبديلات الخمسة حتى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المجلس الدولي لكرة القدم يوم الأربعاء إنه سيسمح للفرق بالاستمرار في استخدام خمسة تبديلات بدلا من ثلاثة الموسم المقبل.

ووافق المجلس الدولي لكرة القدم، الجهة المسؤولة عن سن قوانين اللعبة، على إجراء مؤقت بالسماح للفرق بإجراء خمسة تبديلات بدلا من ثلاثة كالمعتاد في مايو الماضي لحماية اللاعبين خلال جائحة كوفيد-19.

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وقال المجلس في بيان: مدد مجلس مديري المجلس الدولي لكرة القدم خيار التبديلات الخمسة للبطولات التي من المقرر أن تنتهي في 31 يوليو 2021 والبطولات الدولية المقررة في يوليو وأغسطس 2021.

وأضاف البيان أن قرار تطبيق هذا التعديل المؤقت سيظل حسب تقدير الجهة المنظمة لكل بطولة.

وسيكون لكل فريق ثلاث فرص فقط لإجراء التبديلات مع عدم احتساب التغييرات التي تتم بين الشوطين ضمن الفرص الثلاث.