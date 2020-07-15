شكرا لقرائتكم تعادل اتحاد جدة ونجران ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتفى اتحاد جدة ونجران بالتعادل الإيجابي في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين يوم الأربعاء على استاد الأمير سلطان بالمحالة.
وتقدم نجران في الشوط الأول قبل أن يحرز محمد الثاني هدف التعادل لاتحاد جدة محمد الثاني بعد تمريرة من عبدالرحمن العبود في الدقيقة 46 من بداية الشوط الثاني.
وشهد الشوط الأول طرد اللاعب سعود عبدالحميد من الاتحاد، ولاعب من نجران بعد خطأ مشترك، وتم استبدالهما بعد اتفاق المدربين، حيث شارك اللاعب يونس عبد الواحد.
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