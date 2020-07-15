هاني العتال يصدر بياناً ضد مرتضى منصور "المحتمي بالحصانة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدر هاني العتال الذي سبق وفاز بمقعد نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك في الانتخابات الأخيرة، قبل أن تحدث أزمات ويتم ابعاده بعد تعديل اللائحة والاكتفاء بنائب واحد لرئيس النادي بياناً تساءل فيه عن متى ينال إعصار الغضب من المحتمي بالحصانة.

ونشر العتال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بياناً كشف خلاله أنه قدم 109 بلاغاً ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وجاء بيان العتال على النحو التالي:

اعتبر هانى العتال نائب رئيس نادى الزمالك، فى بيان رسمي أن تجاوزات من يجلس على كرسى رئاسة الزمالك، فاقت كل الحدود بعدما اصبح حديثه "الكربونى المكرر" سيلًا من السباب والشتائم والخوض فى الأعراض بما ينافى القيم والمبادئ المصرية،ووصل التطاول الى إهانة الشعب المصرى بحلفه بالطلاق "مفيش راجل في البلد دي".

"إعصار الغضب" ضرب الجميع ولم يعد ترديده للأكاذيب ذا جدوى بعدما نفذ رصيده تماما والسؤال الذى اتوجه به نيابة عن 100 مليون مصرى متى يحاسب ذلك المحتمى بالحصانة؟!.

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الحصانة، التى تمنح لنائب البرلمان للدفاع عن حقوق الشعب، اتخذها وسيلة لإهانة كافة افراد الشعب، وتسلح بها لبث سمومه واثارة الفتنة، واثق تمام الثقة ان يوم الحساب قادم لا محالة وقريبا جدا خاصة ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد مرارا انه لا يوجد من هو فوق الحساب، وشرفاء الوطن ينتظرون رفع الحصانة ليمثل أمام جهات التحقيق لمحاسبته فى البلاغات والمخالفات.

وعلى المستوى الشخصى، بعد انتخابى، نائبا لرئيس الزمالك ب22 الف صوت، من قبل الجمعية العمومية التى اطاحت بنجله فضلت عدم الرد،على تجاوزاته بنفس سلوكه المشين احتراما وتقديرا للدولة وسيادة االقانون، ولجأت الى الطريق القانونى واليوم تحديدا تقدمت ببلاغ جديد ليصل إجمالي البلاغات التى قدمتها الى 109 بلاغ ضد هذا الشخص.

خاصة أن تركه علي هذا النحو من شأنه إهدار قيم العدالة و المساواة التي تربينا عليها ،وأنا على يقين أن الوقت قد حان لمحاسبته على كل ما ارتكبه من جرائم فى حقى وحق كل شرفاء هذا البلد الذين يتسألون هل يحضر القانون وترفع الحصانة بعد قسمه "البلد مفيهاش راجل "ام يستمر هذا المتطاول فى تجاوزاته؟!.