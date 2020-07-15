لحظة بلحظة.. ليفربول1 - 2 آرسنال.. إيميليانو يحرم صلاح من هداف رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة ليفربول وآرسنال عند 9:15 مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي. ويدخل ليفربول اللقاء وهو في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 93 نقطة، بينما يحتل آرسنال المركز التاسع برصيد 50 نقطة. ومن جانبه أعلن يورجن كلوب تشيكل ليفربول والذي جاء كالتالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون. خط الوسط: فابينيو، جورجينيو فينالدوم، أوكسلايد تشامبرلين الهجوم: ساديو ماني، روبرتو فيرمينيو، محمد صلاح. وجاء التشكيل الذي أعلنه أرتيتا المدير الفني لآرسنال كالتالي: حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز الدفاع: روب هولدينج، ديفيد لويز، كيران تيريني، سيدريك سواريش الوسط: جرانات تشاكا، لوكاس توريرا، باكايو ساكا Advertisements الهجوم: نيلسون، بيبي، ألكسندر لاكازيت انتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته: انطلاق المباراة مرت أول 15 دقيقة هادئة باستثناء خطأ حارس آرسنال في الدقيقة 13 فشتت الكرة بالخطأ في جسد فيرمينيو لترتد تجاه مرماه ولكن ارتطمت بالقائم الأيمن وفي الدقيقة 20 حول ساديو ماني عرضية أندري روبرتسون له في منطقة جزاء لهدف أول لليفربول. استمرت سيطرة لاعبي ليفربول على الكرة بعد هدف ماني حتى الدقيقة 25 حين توقف اللعب لالتقاط الأنفاس وشرب المياه وفي الدقيقة 32 أخطأ فان ديك في إعادة الكرة لحارس مرمى فريقه بيكر ليحصل عليها لاكازيت ويتعادل لفريقه. وفي الدقيقة 44 استغل ريس نيلسون خطأ دفاع ليفربول أيضاً وسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44 انتهاء الشوط الأول من المباراة بتقدم آرسنال بهدفين انتظروا ملخصاً بأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته انطلاق الشوط الثاني وفي الدقيقة 54 كاد صلاح يتعادل لليفربول بعدما مرر أرنولد الكرة له في منطقة الجزء آرسنال راوغ خلالها بمهارة ديفيد لويز ليسددها في المرمى ولكن أنقذها إيمليانو. في الدقيقة 69 أرسل ماني عرضية داخل منطقة جزاء آرسنال لم يتوقعها محمد صلاح ليحولها برأسه ضعيفة في يد إيمليانو.

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