الأولى ما بعد كورونا.. الجيش يهزم المقاصة وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع فريق طلائع الجيش أن يحقق فوزًا على مصر المقاصة بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "جهاز الرياضة العسكري" في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة دوري we المصري.

هذه المباراة هيّ الودية الأولى في مصر بعد قرار استئناف النشاط المحلي مجددًا في أعقاب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي عطّل مسابقة الدوري لمدة تقترب من 4 شهور.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أعطى الضوء الأخضر لاستئناف مسابقة دوري we المصري في السادس من أغسطس المقبل مجددًا.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الرابع عشر في جدول الدوري برصيد 17 نقطة، في المقابل يأتي مصر المقاصة في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

تفاصيل المباراة..

الدقيقة السادسة من بداية المباراة كاد فريق طلائع الجيش يتقدم في النتيجة بعد مراوغة رائعة من محمد ناصف جهة اليسار؛ ليمرر عرضية، لكن دفاع مصر المقاصة يبعدها من أمام المرمى، قبل أن تصل الكرة لمهاجم الفريق العسكري.

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فريق الجيش لم ينتظر كثيرًا من أجل إحراز هدف التقدم والذي جاء عن طريق المدافع أحمد سامي بعد تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 9.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين قدّم محمد ناصف كرة رائعة للاعب أبوبكر ديارا المتواجد أمام المرمى إلا أنه يهدر فرصة محققة؛ لتظل النتيجة (1-0) للفريق العسكري.

مصر المقاصة انتظر حتى الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول، حيث كاد صلاح عاشور يحرز هدف التعادل للفريق الفيومي من كرة رأسية لولا تألق محمد بسام حارس فريق طلائع الجيش، الذي ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه بعدما تصدى للكرة على مرتين.

ومع حلول الدقيقة 60 من زمن أحداث المباراة، أدرك عمار حمدي المعار من صفوف الأهلي الهدف الثاني لفريق طلائع الجيش بعد تمريرة من عمرو جمال؛ لتصبح النتيجة (2-0).

وكاد علي الفيل مدافع فريق طلائع الجيش يحرز الهدف الثالث من كرة رأسية، تمر بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 61.

وحاول النيجيري إيدو موسيس في الدقيقة قبل الأخيرة من أحداث المباراة أن يقلص النتيجة لمصر المقاصة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء؛ لكن تمر الكرة بجوار القائم.