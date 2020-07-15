يلا شوت Live HD|| مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال مباشر اليوم 15/07/2020 بالدوري الإنجليزي

تتواصل الساحرة المستديرة بلا توقف وتتجه الأنظار اليوم نحو ملعب معروف وشهير في الساحة العالمية وهو ملعب الإمارات، من أجل القمة والمواجهة الكبيرة التي ستكون حاضرة بين فريقي ليفربول وارسنال، ونحن في موقع الوفد ننشر لكم مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال مباشر يلا شوت اليوم من داخل الملعب في نقل حديث للغاية سيتمتع به عشاق الكرة الحديثه.

مباراة ليفربول وارسنال yalla shoot



ومن المنتظر أن تنطلق صافرة البداية للقاء ليفربول وارسنال في العاشرة والربع من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة وأقل ساعة لتوقيت جمهورية مصر العربية، على ملعب “الإمارات” معقل نادي الأرسنال، وسيتم نقل اللقاء عبر قناتي بي إن سبورت 1، بي إن سبورت 2 بتعليق التونسي رؤوف خليف، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم للموسم الحالي 2019-2020.

تقام مباراة ليفربول وارسنال على ملعب الفريق اللندني أرسنال في الإمارات ولكن هذا لن

يمنحه الأفضلية لأن جميع الملاعب أشبه ببعضها البعض بسبب عدم تواجد الجماهير والإجراءات الإحترازية المتخذه من جانب الحكومات بسببب إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وتنطلق في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية

يلا شوت ليفربول وارسنال اليوم تابع من هنا بجودات مختلفة

يلا شوت ليفربول وارسنال اليوم تابع من هنا بجودات مختلفة

يلا شوت ليفربول وارسنال اليوم تابع من هنا بجودات مختلفة

معلق مباراة “ليفربول وارسنال” على قنوات بي إن سبورتس، وسيتولى المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” إذاعة المباراة لقنوات بي إن سبورتس بالعاصمة القطرية الدوحة.

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يلا شوت ليفربول وارسنال اليوم



يتواجد ليفربول الفريق الحائز علي لقب البطولة في المركز الأول علي قمة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 93 نقطة وبفارق كبير عن نادي الأرسنال

الذي يتواجد في المركز التاسع برصيد 50 نقطة فقط، أي هناك فارق نقاط حوالي 43 نقطة، وهو رقم قياسي كبير.

مدرب نادي الأرسنال أرتيتا أشار إلي أنه يجب الدخول في هذه المواجهة من أجل هدف واحد فقط ، وهو الإنتصار علي حساب الليفر من أجل الدخول والمصارعة بكل قوة علي أحد المراكز المؤهلة إلي البطولات الأوروبية لأنه لا يليق بالفريق أن يتواجد في هذه المرتبة الصعبة.

محمد صلاح من جانبه يحاول تسجيل الأهداف من جديد حتي يتمكن من الدخول في صراع الهداف من جديد.

تشكيلة ليفربول ضد أرسنال اليوم

أليسون : حراسة المرمي.

أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ترينت أليكساندر آرنولد : خط الدفاع.

جورجينيو فينالدوم – فابينيو – أليكس أوكسليد تشامبرلين : خط الوسط.

ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح : خط الهجوم.

تبدأ المواجهة المرتقبة بين الفريقين ليفربول وارسنال اليوم بعد أقل من ساعة من الآن، وذلك علي ملعب الفريق الأرسنالي بحضور النجم المصري محمد صلاح والذي يأمل عشاقه أن يسجل اليوم هدف أو هدفين من أجل إشعال المنافسة علي لقب الهداف من جديد قبل إنتهاء البريمرليج.