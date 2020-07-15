بث مباشر | شاهد ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر فيديو لمباراة “ليفربول وارسنال” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020 بالجولة الـ 36، في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

تُنقل مباراة “ليفربول وارسنال” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة سكاي سبورت بريميرليج البريطانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على استاد ارسنال “الإمارات” بمدينة لندن.

يحتل “ارسنال” المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثامن “توتنهام”، وبفارق 4 نقاط عن “شيفيلد يونايتد” الذي

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يحتل المركز السابع المؤهل إلى بطولة “اليورباليج”.

في المقابل يحتل فريق “ليفربول” صدارة جدول الترتيب برصيد 93 نقطة، وسيسعى إلى تحقيق الفوز من أجل تعويض اخفاق الجولة الماضية بعد تعادله مع بيرنلي بهدف لمثله.