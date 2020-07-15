بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لمباراة “ليفربول وارسنال” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 15-7-2020 بالجولة الـ 36، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “ليفربول وارسنال” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة سكاي سبورت بريميرليج البريطانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على استاد ارسنال “الإمارات”.

تعتبر هذه المباراة في غاية

الأهمية لفريق “ارسنال” الذي يصارع فريقي “توتنهام وشيفيلد يونايتد” على خطف اخر بطاقة تأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

ويحتل “ارسنال” المركز التاسع برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثامن “توتنهام”، وبفارق 4 نقاط عن “شيفيلد يونايتد” الذي يحتل المركز السابع والمؤهل إلى بطولة “اليورباليج”.

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وبدرجة أقل من الأهمية، سيسعى بطل الدوري الانجليزي “ليفربول” إلى تحقيق الفوز من أجل تحطيم الرقم القياسي لأعلي فريق حصدًا للنقاط في موسم واحد في تاريخ البريميرليج المسجل باسم “مانشستر سيتي” بعدما وصل إلى النقطة 100 في موسم 2017/18.

وحصد فريق “ليفربول” 93 نقطة حتى الآن، ولكي يتجاوز النقطة الـ 100، سيتحتم عليه الفوز على “ارسنال”، وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد.

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اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال اليوم