الأهلي يتعادل مع جدة وديا

حسم التعادل الايجابى مواجهة فريق اهلي جدة أمام نظيره فريق جدة بنتيجة ١_١ في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء علي ملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء علي ملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية وأحرز هدف اهلي جدة عمر السومة فى الدقيقة ٣٩ من زمن اللقاء

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