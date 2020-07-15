بالمواعيد .. ٥ أفواج للحكام في معسكر الإعداد للدوري

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تقسيم الحكام في معسكر الإعداد للدوري إلى ٥ أفواج حيث يشارك ١٥٠ حكما. وحددت اللجنة مواعيد الأفواج أيام ١٦ و١٩ و٢٢ و٢٥ و٢٧ يوليو الجاري حيث يشارك في كل فوج ٣٠ حكماً. و١٩ و٢٢ و٢٥ و٢٧ يوليو الجاري حيث يشارك في كل فوج ٣٠ حكماً. قررت اللجنة خضوع الحكام لمسحات فيروس كورونا في العاشرة صباح غد الخميس. وأخطر اتحاد الكرة لجنة الحكام بإجراء المسحات بأحد فنادق مصر الجديدة استعدادا لبدء معسكر الحكام تمهيدا لاستئناف الدوري. وقررت لجنة الحكام خضوع ١٥٠ حكما لمسحات كورونا مقسمين إلى ٥ أفواج. في العاشرة صباح غد الخميس. وأخطر اتحاد الكرة لجنة الحكام بإجراء المسحات بأحد فنادق مصر الجديدة استعدادا لبدء معسكر الحكام تمهيدا لاستئناف الدوري. وقررت لجنة الحكام خضوع ١٥٠ حكما لمسحات كورونا مقسمين إلى ٥ أفواج.

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