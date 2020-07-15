مانشستر سيتي يفوز على بورنموث بثنائية في البريميرليج

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره بورنموث بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة 36 للبريميرليج على ملعب الاتحاد.

افتتح ديفيد سيلفا أهداف المباراة للسيتي في الدقيقة 6، قبل أن يضاعف خيسيوس النتيجة عند الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي.

وبالشوط الثاني أحرز بورنموث، هدف تقليص الفارق، عند الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بتلك النتيجة.

وارتفع رصيد السيتي للنقطة 75 في وصافة الترتيب، بينما تجمد رصد بورنموث عند النقطة 31 في الترتيب الثامن عشر.



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