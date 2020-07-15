الاتفاق يفوز على الخليج وديًا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فوزا على نظيره فريق الخليج بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، في إطار الاستعدادات لاستئناف الموسم الرياضي الحالي .

وأحرز ثلاثية الاتفاق كل من سليمان دوكارا ونعيم سليتي وعبد الله السالم في الدقائق 11 و50 و56 من عمر المباراة.

في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، في إطار الاستعدادات لاستئناف الموسم الرياضي الحالي .وأحرز ثلاثية الاتفاق كل من سليمان دوكارا ونعيم سليتي وعبد الله السالم في الدقائق 11 و50 و56 من عمر المباراة.

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