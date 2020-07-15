كول كورة تابع ماتش ليفربول ضد ارسنال kora live بث الاسطورة مباراة ارسنال و liverpool

نستعرض من موقع الوفد مباراة ليفربول وارسنال اليوم الاربعاء الموافق 15 من شهر يوليو، الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت مصر حيث يستضيف اللقاء ستاد الامارات ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ننقل لقاء ليفربول مع ارسنال حصريا عبر موقع عاجل نيوز حيث يستضيف لقاء الفريقين ملعب الامارات ويدخل فريق ليفربول اللقاء

وهو متوج باللقب رسميا بعدد 93 نقطة، فيما يحتل فريق ارسنال المركز التاسع برصيد 50 نقطة في جدول ترتيب البريميرليج، ونتابع مباريات اليوم بث مباشر لعشاق الساحرة المستديرة ومشاهدة مباريات اليوم في الكالتشيو الايطالي اون لاين مجانا.

نتابع مباراة ليفربول ضد ارسنال عبر يلا شوت لايف من خلال يلا كورة مباشر اليوم في نقل حصري أون لاين ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي، في خدمه مجانيه يقدمها موقع عاجل نيوز من خلال مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر دون تقطيع، بجودة عالية لحظة بلحظة.

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توقيت الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت مصر

توقيت الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت السعودية