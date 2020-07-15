مانشستر سيتي يهزم بورنموث وتوتنهام يحقق فوز ثمين على نيوكاسل



واصل مانشستر سيتي الوصيف نتائجه الايجابية محققاً انتصاره الثالث تواليا بفوزه 2-1 على ضيفه بورنموث الأربعاء ضمن المرحلة 36 من الدوري الإنكليزي الممتاز.



ودخل سيتي الذي ضمن المركز الثاني في ترتيب الدوري هذا الموسم خلف ليفربول البطل، الى المباراة بمعنويات عالية بعد أن أفلت الاثنين من من عقوبة الاستبعاد عن المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في الموسمين المقبلين، بعد فوزه بالاستئناف الذي تقدم به أمام محكمة التحكيم الرياضي ("كاس")، ما سيخوله المشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل.



وحقق سيتي فوزه السادس منذ استئناف الدوري إثر توقف قسري بسبب فيروس كورونا المستجد، مقابل هزيمتين ليرفع رصيده الى 75 نقطة، فيما تلقى بورنموث نكسه في سعيه للبقاء في دوري الاضواء فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر.



ويدين فريق المدرب الاسباني جوسيب غوراديولا للفوز لنجمه الاسباني المخضرم دافيد سيلفا (6) والبرازيلي غابريال جيزوس (39) فيما سجل الويلزي ديفيد بروكس للضيوف (88).



ورغم أن سيتي استحوذ على الكرة كعادته، إلا أن بورنموث نجح في التسديد ثماني مرات خلال الشوط الاول منها اثنتان بين الخشبات الثلاث.



وافتتح سيلفا الذي سيغادر الفريق هذا الموسم بعد 11 عاما في ملعب الاتحاد، من ضربة حرة متقنة بيساره في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى آرون رامسدايل (6).



وسجل جيزوس الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة من سيلفا الى داخل المنطقة، فراوغ لاعبين قبل أن يسدد كرة زاحفة على يسار الحارس (39).



وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء انتفاضة من بورنموث ونجح في تقليص الفارق عندما مرر كالوم ويلسون الكرة إلى بروكس على باب المرمى (88) وكان قريباً من الخروج بالتعادل.



وفي مباراة أخرى حقق توتنهام هوتسبير فوزًا ثمينًا على مضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، وأنهى توتنهام شوط المباراة الأول متقدمًا بهدف أحرزه الكوري هيونغ مين سون عند الدقيقة 27.



ومع مرور أول عشر دقائق من الشوط الثاني، عدل المدافع مات ريتشي النتيجة لأصحاب الأرض، قبل أن يعود توتنهام للتقدم من جديد بهدف ثان جاء في الدقيقة 60، حمل توقيع المهاجم هاري كين.



ومع حلول الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، أمن كين فوز الضيوف بتسجيله ثالث الأهداف، ليقود توتنهام لفوز ثان على التوالي.



بهذا الفوز، أنعش توتنهام آماله في حجز مقعد أوروبي الموسم القادم بعد أن رفع رصيده للنقطة 55 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 43 في المركز الثالث عشر.



وفي مواجهات أخرى جرت بنفس التوقيت، تغلب مانشستر سيتي على ضيفه بورنموث بهدفين لهدف، وتعادل وولفرهامبتون مع مضيفه بيرنلي بهدف لمثله.



المصدر: وكالات