رياضة | إمام محمدين "مُكتشف المواهب" رئيسًا لقطاع الناشئين بالاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إمام محمدين "مُكتشف المواهب" رئيسًا لقطاع الناشئين بالاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى اتفاقه مع الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين السابق لنادى إنبى لتولى مهام القيادة الفنية والإدارية رئيساً لقطاع الناشئين لزعيم الثغر.

واجتمع رئيس النادى السكندري برئيس القطاع الجديد لإنهاء الاتفاق على قيادة القطاع ، والذى يأمل مجلس إدارة النادى أن يستعيد بريقه وقدرته على إمداد الفريق الأول بالمواهب القادرة على تمثيل نادى الاتحاد السكندرى .

وأشار مصيلحى بأن مجلس إدارة النادي قد قام بالتواصل مع محمدين لما يمتلكه من سجل حافل و خبرة كبير على مدار السنوات السابقة بهذا القطاع الهام وأنه أصبح أحد العلامات المميزه فى اكتشاف وتنمية مهارات و قدرات المواهب الشابة ، وحاز على ثقة وترشيح اللجنة المشكلة من مجلس إدارة النادي.

وأكد رئيس النادى بأنه سوف يسعى جاهداً و مجلس الإدارة لتوفير كافة مقومات النجاح لقطاع الناشئين لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة مؤكداً بأنه يثق تمام في القدرات الكبيرة للكابتن إمام محمدين ، متمنياً النجاح و التوفيق له في قيادته قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى.