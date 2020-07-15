رياضة | برباتوف يوجه رسالة نارية إلى جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برباتوف يوجه رسالة نارية إلى جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يري ديميتار برباتوف نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي بعد تصرفه غير اللائق خلال فوزه فريقه في الجولة الماضية.

وأغضب الجناح الويلزي جماهير ريال مدريد حينما كان يتظاهر بالنوم بوضع كمامة على وجهه أثناء مشاهدة المباراة في المدرجات.

وقال برباتوف في تصريحات صحفية: "جاريث بيل يتصدر عناوين الصحف مرة أخرى بتظاهره بالنوم في المدرجات عندما وجد نفسه خارج التشكيلة الأساسية أو البدلاء".

وأردف: "عندما شاهدت ذلك لم أستطع تصديقه. رأيته يضع كمامة على عينيه ويتظاهر بالنوم. لا يمكنني مساندة هذا التصرف. هذه عدم احترافية وعدم احترام لريال مدريد".

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وأكد: "ريال مدريد بحاجة لإيجاد حل لأزمة بيل. هذا ليس جيدا للاعب أو الفريق".

ويعتقد برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير السابق أن بيل، الذي انضم لريال مدريد من توتنهام في 2013، يجب عليه الرحيل.

وأضاف: "الحل الوحيد لبيل هو رحيله عن ريال مدريد. إذا كنت مشجعا لريال مدريد وشاهدت لاعبا لا يحترم الفريق بهذا الشكل، سيكون موقفا من الصعب تحمله".

وأتم: "يجب على بيل أن يجد حلا لمشكلته، حتى لو اضطر للانتقال إلى أي فريق على سبيل الإعارة. كان ما فعله بمثابة استعراض للقوة. كان الأمر وكأنه يقول: ضعوني في التشكيلة الأساسية أو سأفعل ما يحلو لي".