رياضة | بعد انهيال العروض عليه.. فايلر يرفض رحيل هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد انهيال العروض عليه.. فايلر يرفض رحيل هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية موقفه النهائي من رحيل واحد من ناشئ الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض للتعاقد مع محمد فخري ناشئ القلعة الحمراء والذي تم تصعيده للفريق الأول منذ عدة أيام.

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ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي فكرة رحيل فخري عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري لأنه قد يحتاج إليه الفترة المقبلة.

كما أكد فخرى أنه أغلق هذا الملف نهائيا ويفضل الاستمرار مع ناديه وبذل جهده للحصول على فرصة مشاركة مع الفريق الأول.

وأظهرت العديد من أندية الدوري المصري الممتاز اهتمام كبير بضم محمد فخري في الصيف أبرزها نادي مصر المقاصة والمقاولون العرب وإنبي وغيرها.