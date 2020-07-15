رياضة | باهر المحمدي يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر باهر المحمدي يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف باهر المحمدي، قائد الإسماعيلي، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن اقترابه من الانتقال لأحد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الانتقالات الصيفية.

وقال المحمدي، إنه بات قريبًا من العودة للتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائه من الإصابة، مشيرًا إلى أنه يخوض حاليًا برنامج تأهيلي مكثف بشكل منفرد تحت إشراف الجهاز الطبي بعد عودته من الخارج فى أعقاب موافقة إبراهيم عثمان، رئيس النادي، على سفره لألمانيا من أجل الاطمئنان على إصابته.

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وقال المحمدي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «جميع اللاعبين فى أقصى حالات التركيز والاصرار ،وطالبتهم كقائد للفريق بضرورة اسعاد الجماهير وتقديم لقب كأس البطولة العربية هدية لهم ، نظرا لحجم المساندة والدعم المستمر الذى يقدموه لنا طوال فترات الانتصارات وأيضا مع تراجع النتائج».

وبسؤاله عن رغبته فى الرحيل لأحد الأندية فى مصر ،أجاب المدافع الدولى قائلا: «الإسماعيلي هو بيتي ولاأنوى الرحيل عنه إلا من خلال الاحتراف الخارجى وبشكل يرضى جميع الأطراف، إبراهيم عثمان صرح بأنه لن يترك أى لاعب للاحتراف شريطة حصد لقب للنادى ولذلك سأعمل جليا من أجل هذا الحلم».

واسترسل: «كل ما أثير حولى مؤخرا فى وسائل الإعلام المختلفة حول القيام بالتوقيع لأحد الأندية فى مصر ورغبتى فى الرحيل هو غير صحيح بالمرة ، تلك الأنباء تستهدف إثارة البلبة والجماهير ضدى والتى أعلم مدى وعيها بحبى وعشقى للنادى الإسماعيلي».