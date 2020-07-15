رياضة | بقيادة صلاح.. ثلاثي الرعب يقودون هجوم ليفربول ضد آرسنال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بقيادة صلاح.. ثلاثي الرعب يقودون هجوم ليفربول ضد آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام آرسنال في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: أليسون.

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خط الدفاع: الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون.

خط الوسط: فابينهو - اوكسيلد تشامبرلين- فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

وكان ليفربول قد تعادل في المباراة الماضية مع بيرنلي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.