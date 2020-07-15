رياضة | رابطة الدوري الإنجليزي تحدد مواعيد سوق الإنتقالات الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رابطة الدوري الإنجليزي تحدد مواعيد سوق الإنتقالات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت عن مواعيد بدء ونهاية سوق الإنتقالات الصيفية للأندية الإنجليزية.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن رابطة الدوري الإنجليزي كشفت أن موعد فتح سوق الانتقالات الصيفية سيكون يوم 27 يوليو الحالي وسيستمر حتى الخامس من شهر أكتوبر المقبل.

Advertisements

وأوضحت الشبكة البريطانية أن هذه المواعيد إستثنائية بسبب التوقف الطويل الذي حدث بسبب تفشي وباء فيروس كورونا والذي جعل الموسم مستمر حتى الآن.

وكانت الشبكة البريطانية كشفت بالأمس أنه من المتوقع أن تصوت أندية الدوري الإنجليزي لصالح مقترح فتح نافذة الانتقالات الصيفية يوم 27 يوليو وإغلاقها في 5 أكتوبر.

وألمحت الشبكة البريطانية أن منافسات الدوري الإنجليزي تنتهي يوم 26 يوليو الحالي علماً أنه تبقى ثلاث جولات على نهاية الموسم الحالي الذي شهد تتويج ليفربول بلقب البريميرليج لأول مرة منذ 30 عاماً.