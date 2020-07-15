رياضة | الكشف عن حقيقة عرض الأهلي للتعاقد مع فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة عرض الأهلي للتعاقد مع فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النادي الأهلي حقيقة اهتمامه بالتعاقد مع التونسي فرجاني ساسي نجم خط وسط غريمه التقليدي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة إلى أن مسئولو الأهلي دخلوا في مفاوضات مع ساسي لمحاولة ضمه في نهاية الموسم الجاري.

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ونفى أحد المسئولين داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء دخول النادي في أي مفاوضات مع ساسي لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد مصدر مسئول الأهلي أن ساسي ليس ضمن اهتمامات الفريق في الصيف من الأساس وأن المارد الأحمر ليس في حاجة لخدمات اللاعب بالموسم المقبل.

يذكر أن نادي الزمالك ينوي تجديد عقد فرجاني ساسي لمدة موسمين قادمين مع الفريق لضمان استمراره لأطول وقت ممكن داخل القلعة البيضاء.