رياضة | بيولي يُعلن تشكيل ميلان ضد بارما في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيولي يُعلن تشكيل ميلان ضد بارما في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، عن تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستواجه بارما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وجاءت تشكيلة الروسونيري على النحو التالي :- حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما. Advertisements خط الدفاع: أندريا كونتي، سيمون كاير، أليسيو رومانيولي وثيو هيرنانديز. خط الوسط: فرانك كيسي، لوكاس بيليا وجياكومو بونافنتورا. خط الهجوم: رفائيل لياو، هاكن كالهانجولو وزلاتان إبراهيموفيتش. ويحتل الفريق اللومباردي المركز السابع برصيد 50 نقطة، فيما يأتي بولونيا في المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة بترتيب جدول الكالتشيو.

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