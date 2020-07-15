رياضة | بسبب فايلر.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب فايلر.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع أحمد الشيخ نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قراره بالرحيل عن صفوف النادي، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبلغ الشيخ، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق رغبته في البقاء ضمن صفوف الفريق أو الرحيل بصفة نهائية مع انطلاق الموسم الجديد.

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كما رفض اللاعب، فكرة الدخول في أي صفقات تبادلية كما تردد بالساعات الماضية، برحيله إلى بيراميدز سبورت مقابل الحصول على خدمات البوركيني إيريك تراوري مهاجم الفريق بالموسم المقبل.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني، رحب برحيل اللاعب إلى بيراميدز سبورت، على سبيل الإعارة بالموسم الجديد من أجل الحصول على فرصة المشاركات الأساسية.

وتلقى اللاعب مؤخرًا عرضًا من جانب بيراميدز سبورت، للتوقيع معه وهو ما رحب به اللاعب قبل تراجعه، على أن يتم حسم الأمور بصورة نهائية خلال الساعات المقبلة.