شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثي يصل القاهرة ويخضع للكشف الطبي غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل منذ قليل التونسي حمزة المثلوثي، اللاعب الجديد والمنضم حديثا لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حيث وصل نجم تونس على متن طائرة مصر للطيران القادمة من تونس وكان في استقباله بمطار القاهرة مسؤولي القلعة البيضاء.
وتوجه المثلوثي برفقة مندوب الزمالك إلى احد الفنادق بمنطقة الزمالك للمبيت به لحين توفير شقة خاصة به.
ومن المقرر ان يخضع المثلوثي صباح الغد الخميس، إلى الكشف الطبي والقياسات البدنية تحت إشراف دكتور محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي بالقلعة البيضاء، وفور اجتيازها ستجمعه جلسه مع المستشار مرتضى منصور وامير مرتضى المشرف على الكرة لإنهاء الإجراءات والتوقيع على عقود انضمامه للفريق.
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