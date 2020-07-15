شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل محمد صلاح عن «الريدز»؟.. مذيع قناة ليفربول يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد جيمس بيريز، المذيع بقناة ليفربول الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح، متمنيًا استمراره في صفوف الريدز لسنوات عديدة مقبلة.

وعلق «بيريز» على الأنباء التي تترد منذ فترة عن رحيل «صلاح» إلى الدوري الإسباني قائلاً: «لا أظن أن صلاح سيترك ليفربول، سيظل مع الريدز لسنوات قادمة، سواء ما يتم ترديده عن ذهابه إلى ريال مدريد أو إلى برشلونة، الآن أنت تتحدث عن لاعب من بين الأفضل، لكنه يتقاضى أموال كثيرة هنا في ليفربول، وفي أحد أفضل الأندية في العالم، فلماذا يرحل، وأنا كصحفي في ليفربول أتمنى بقاءه لسنوات طويلة هنا».

وامتدح مذيف ليفربول بالمدرب يورجن كلوب، قائلًا خلال تصريحات على قناة «أون تايم» إنه صنع فريقًا كبيرًا بفضل احترامه وحبه للاعبين، لينجح في التتويج بالعديد من الألقاب الكبيرة مثل دوري الأبطال والدوري الإنجليزي ومونديال الأندية، مشيدًا بالنجم المصري محمد صلاح، إذ أعرب عن أمله في أن يبقى بالريدز لسنوات عديدة.

وأشاد مذيع قناة ليفربول بحالة الود التي تسود العلاقة بين كلوب والدولي المصري محمد صلاح، قائلًا: «عندما أفكر في العلاقة بينهما، فيسودها الاحترام من بين الطرفين، إنها علاقة خاصة، عندما جاء صلاح منذ 3 سنوات، تساءل جمهور الريدز من هذا الذي سيأتي إلى ليفربول من تشيلسي، خاصة أنه لم يحالفه النجاح هناك، ولكن كلوب أخرج إبداعات من داخل صلاح، ليصبح من أفضل 3 لاعبين في العالم».

وتوقع بيريز أن يتألق محمد صلاح في مباراة الفريق اليوم أمام أرسنال، قائلًا إن الدولي المصري لديه سجل رائع أمام الجانرز.

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