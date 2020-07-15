صلاح يقود هجوم ليفربول وأوباميانج احتياطي مع أرسنال (التشكيل الرسمي)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق بعد قليل مباراة أرسنال وليفربول، ضمن مباريات الجولة ٣٦ من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات.
ويدخل ليفربول هذا اللقاء محتلاً صدارة الترتيب برصيد ٩٣ نقطة متوجاً رسميا بلقب الدوري الإنجليزي، قبل انتهائه، فيما يدخل الأرسنال هذا اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد ٥٠ نقطة، ساعياً لمحاولة الفوز في المباريات المتبقية من أجل الحصول على مقعد أوروبي في الموسم المقبل.
ويدخل الأرسنال هذا اللقاء بتشكيلة كالتالي وهى:
حراسة المرمى: مارتينيز.
خط الدفاع: تيرني- دافيد لويس- هولدينج.
خط الوسط: نيلسون- شاكا- توريرا- سيدريك سواريس.
خط الهجوم: ساكا- لاكازيت- بيبي.
أما نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي يدخل اللقاء بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: أرنولد- جوميز- فان دايك- روبرتسون.
خط الوسط: فابينهو- فينالدوم- تشامبرلين.
خط الهجوم: صلاح- مانى- فيرمينو.
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