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الأهلي يتلقى عرضاً من بيراميدز لطلب الحصول على خدمات أحمد الشيخ

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جدة - عمرو شويل تلقت إدارة النادي الأهلي عرضاً من نظيرتها في بيراميدز عن طريق أحد وكلاء اللاعبين لطلب الحصول على خدمات أحمد الشيخ نجم الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، وأكد مسئولو بيراميدز أنهم مستعدين لاستعارة اللاعب لمدة موسم أو شرائه بشكل نهائي حال موافقة إدارة الكرة الحمراء، وينتظر أحمد الشيخ موقف الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر سواء بالتمسك باستمراره أو الموافقة على رحيله خاصة بعد تلقيه عرضاً مغرياً من بيراميدز، في الوقت الذي دخلت أندية أخرى في مفاوضات لاستعارة الشيخ منها ناديه السابق مصر المقاصة.

 

وخضع لاعبو الأهلي  والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق للمسحة الطبية الرابعة صباح اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع، وكان الأهلي قد أجرى ثلاث مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها النادي الأهلي.

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يذكر أن الجهاز الفني أقام تراي ماتش في جزء من التدريبات الأخيرة قبل أن يقرر إقامته كاملا في مران الغد الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء ، وكان الجهاز الفني قد حدد يوم 23 يوليو الجاري موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة علي ملعب التتش بالجزيرة.

 

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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