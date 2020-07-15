شكرا لقرائتكم تعرف على جدول مواعيد المباريات الودية لأندية الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت أندية الدورى الممتاز المرحلة الأخيرة من الإعداد لإستئناف مسابقة الدورى العام بعد توقف دام 4 شهور تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وهى مرحلة المباريات الودية لاكساب اللاعبين حساسية المباريات الغائبة بجانب تجريب الخطط والجمل التكتيكية للمدربين لتنفيذها فى المباريات الرسمية مع عودة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل.

وهناك عدد من المباريات الودية التى تم الاتفاق عليها، وهناك مباريات أخرى جار الترتيب لها، ونعرض المباريات الودية التى تم اعلان مواعيدها من جانب الأندية:

الزمالك × سموحة 19 يوليو في معسكر الزمالك في فندق هيلتون برج العرب

الزمالك × طلائع الجيش 22 يوليو في معسكر الزمالك

الزمالك × بيراميدز 23 يوليو في معسكر الزمالك

الزمالك × وادى دجلة 26 يوليو

وادى دجلة × فريق شبابه مواليد 99 يوم 19 يوليو

ويبحث دجلة عن مواجهة أخرى يوم 3 أغسطس

إنبى × طلائع الجيش الاحد 19/7 في نادي الجيش

إنبى × طلائع الجيش الخميس 23/7 في بتروسبورت

إنبى × الإنتاج الحربى الجمعه24/7 في بتروسبورت

إنبى × نادى مصر الاحد 26/7 في بتروسبورت

إنبى × المقاصة الاحد 2/8 في بتروسبورت

جارى الاتفاق على مبارتين أخرتين لإنبى يومي الخميس والجمعه 30/7 31/7

بيراميدز × المقاصة غدًا الخميس

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الإسماعيلى × أسوان غدًا الخميس

الإسماعيلى × اف سى مصر

الإسماعيلى × المقاصة

طلائع الجيش × سموحة

طلائع الجيش × الاتحاد السكندرى

طلائع الجيش × حرس الحدود

الإنتاج الحربى × أسوان

المصرى البورسعيدى × طلائع الجيش 21 يوليو

المصرى البورسعيدى × طنطا 23 يوليو

المصرى البورسعيدى × سموحة 26 يوليو

المصرى البورسعيدى × بيراميدز 29 يوليو

المصرى البورسعيدى × الاتحاد السكندرى

حرس الحدود × الاتحاد السكندرى "مواجهتين"

حرس الحدود × سموحة 22 يوليو

الأهلي × سموحة 23 يوليو

سموحة × الاتحاد السكندرى 28 يوليو و 6 أغسطس