شكرا لقرائتكم تعرف على جدول مواعيد المباريات الودية لأندية الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بدأت أندية الدورى الممتاز المرحلة الأخيرة من الإعداد لإستئناف مسابقة الدورى العام بعد توقف دام 4 شهور تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وهى مرحلة المباريات الودية لاكساب اللاعبين حساسية المباريات الغائبة بجانب تجريب الخطط والجمل التكتيكية للمدربين لتنفيذها فى المباريات الرسمية مع عودة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل.
وهناك عدد من المباريات الودية التى تم الاتفاق عليها، وهناك مباريات أخرى جار الترتيب لها، ونعرض المباريات الودية التى تم اعلان مواعيدها من جانب الأندية:
الزمالك × سموحة 19 يوليو في معسكر الزمالك في فندق هيلتون برج العرب
الزمالك × طلائع الجيش 22 يوليو في معسكر الزمالك
الزمالك × بيراميدز 23 يوليو في معسكر الزمالك
الزمالك × وادى دجلة 26 يوليو
وادى دجلة × فريق شبابه مواليد 99 يوم 19 يوليو
ويبحث دجلة عن مواجهة أخرى يوم 3 أغسطس
إنبى × طلائع الجيش الاحد 19/7 في نادي الجيش
إنبى × طلائع الجيش الخميس 23/7 في بتروسبورت
إنبى × الإنتاج الحربى الجمعه24/7 في بتروسبورت
إنبى × نادى مصر الاحد 26/7 في بتروسبورت
إنبى × المقاصة الاحد 2/8 في بتروسبورت
جارى الاتفاق على مبارتين أخرتين لإنبى يومي الخميس والجمعه 30/7 31/7
بيراميدز × المقاصة غدًا الخميس
الإسماعيلى × أسوان غدًا الخميس
الإسماعيلى × اف سى مصر
الإسماعيلى × المقاصة
طلائع الجيش × سموحة
طلائع الجيش × الاتحاد السكندرى
طلائع الجيش × حرس الحدود
الإنتاج الحربى × أسوان
المصرى البورسعيدى × طلائع الجيش 21 يوليو
المصرى البورسعيدى × طنطا 23 يوليو
المصرى البورسعيدى × سموحة 26 يوليو
المصرى البورسعيدى × بيراميدز 29 يوليو
المصرى البورسعيدى × الاتحاد السكندرى
حرس الحدود × الاتحاد السكندرى "مواجهتين"
حرس الحدود × سموحة 22 يوليو
الأهلي × سموحة 23 يوليو
سموحة × الاتحاد السكندرى 28 يوليو و 6 أغسطس
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