شكرا لقرائتكم بالأرقام ..أشرف بن شرقي ملك صناعة الفرص في الزمالك هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني المدير الفني للفريق ببطولتين في 6 أيام هذا الموسم ، مما جعلهم أسعد فريق بالعالم خلال 2020 حتى الآن.

ورغم فوز الزمالك ببطولتي السوبر الأفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي على التوالي الا ان الزمالك لم يقدم المردود الجيد في الدوري المصري حيث يقبع في المرتبة الرابعة خلف الغريم التقليدي المتصدر الأهلي والمقاولون الوصيف وبيراميدز صاحب المركز الثالث.

ويدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بآخر تشكيل خاض به الفريق مبارياته الرسمية قبل فترة توقف كورونا، في ودية يوم الأحد المقبل أمام سموحة ضمن الوديات التي يخوضها الزمالك في معسكر برج العرب استعدادًا لاستئناف الدوري، حيث يرغب كارتيرون في قياس درجة استعداد اللاعبين الذين يثق في قدراتهم ومدي انسجامهم معًا قبل مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل.

كما يدرس الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض ودية ثانية فى معسكر برج العرب عقب لقاء سموحة، المحدد له الأحد المقبل، وذلك على هامش معسكر الفريق حاليًا فى برج العرب، من أجل إعداد جميع المتواجدين داخل المعسكر بأفضل صورة فنية وبدنية استعدادًا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يحدد جهاز الزمالك بقيادة كارتيرون، الموقف النهائى من إقامة ودية ثانية فى المعسكر من عدمه خلال الساعات المقبلة، حيث يواصل الفريق استعداداته فى الوقت الحالى بالتدريبات على فترتين خلال المعسكر الذى انطلق فى برج العرب منذ الخميس الماضى، على أن يستمر المعسكر لمدة 15 يومًا ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية.

وقدم المغربي أشرف بن شرقي مستويات طيبة مع الفريق هذا الموسم حيث يعتبر بن شرقي ، ملك صناعة الأهداف للفريق الأبيض، بعدما تصدر قائمة الفريق لأكثر لاعبي الزمالك صناعة للفرص بصناعة 35 فرصة خلال جميع المسابقات المحلية والقارية من خلال بطولة الدوري العام المحلي ودوري ابطال افريقيا ويأتي من بعده في مركز الوصافة فرجاني ساسي برصيد 22 كرة، فيما صنع يوسف أوباما 22 فرصة وفى المركز الرابع يأتي محمد أوناجم صناعة 19 فرصة.

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