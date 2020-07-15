شكرا لقرائتكم لامبارد يشيد بجيرو بعد الفوز على نوريتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي المديح للاعبه أوليفييه جيرو بسبب مستواه منذ استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وبعد تسجيل مهاجم فرنسا هدف الفوز على نوريتش سيتي مساء الثلاثاء.

وقال لامبارد: يستحق الكثير من التقدير لأنه لعب دورا بارزا حتى قبل التوقف وساهم في بعض النتائج المهمة. بعدما سجل المهاجم البالغ عمره 33 عاما وبطل العالم مع فرنسا هدفا قبل انتهاء الشوط الأول في ستامفورد بريدج ليقود تشيلسي لتأمين المركز الثالث والاقتراب من التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف: يستحق هذه الإشادة ولم يسبب أي مشكلة ويتدرب بشكل رائع دائما وتحلى بالاحترافية دائما حتى عندما لعب تامي أبراهام بشكل جيد وبصفة أساسية خلال مرحلة مبكرة بالموسم، لقد أبلغته في يناير بأنني أريده أن يبقى بالفريق وتعامل مع ذلك بشكل رائع واستمر في التدريب بقوة ويظل عنصرا مهما لدينا.