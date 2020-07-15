شكرا لقرائتكم باخ: ملتزمون بإقامة أولمبياد طوكيو في 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الأربعاء، إن منظمته ما زالت ملتزمة تماماً بإقامة الأولمبياد في طوكيو عام 2021 وتدرس عدة سيناريوهات من أجل تنظيمها بصورة آمنة.
وأبلغ باخ الصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: ما زلنا ملتزمين تماما بإقامة أولمبياد طوكيو 2020 العام القادم في يوليو وأغسطس.
وأضاف: أولويتنا هي سلامة كل المشاركين. ولهذا السبب ندرس عدة سيناريوهات لأننا لا نعرف كيف سيكون الوضع الصحي بعد عام من الآن.
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